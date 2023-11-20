Авто бізнес-класу за $12 тисяч і витрата всього 4 л/100 км: представлений головний конкурент Kia K5

Запас ходу складає 1100 км

Kia K5 зараз є одним з найпопулярніших седанів бізнес-класу, проте цінник на нього кусається. Китайці вирішили виправити цю ситуацію, створивши такий же автомобіль, але у півтора раза дешевше.

Концерн SAIC представив новий гібридний седан під назвою Wuling Starlight, який належить до бізнес-класу. Автомобіль показали на автосалоні в Гуанчжоу, повідомляє chejiahao.autohome.

Що відомо про авто Wuling Starlight, його технічні характеристики

Автомобіль оснащений гібридним двигуном, який забезпечує йому запас ходу до 1100 км. У його складі є 1,5-літровий бензиновий двигун (потужність 106 к.с.) та 177-сильний електромотор. Він не приводить у рух колеса, а є таким собі генератором.

Седан випускатиметься з 2 варіантами батареї — на 9,5 та 20,5 кВт•год. Виробник заявляє, що це дозволяє автомобілю бути одним з найекономніших у своєму класі. Розхід палива складає всього 4 літри на 100 кілометрів.

До речі, Wuling Starlight можна заправляти навіть 92-м бензином. Це доволі дивно для сучасних автомобілів.

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