Неанонсований електрокар Xiaomi "засвітився" на трасі на дуже високій швидкості. Відео
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Презентація електрокара відбудеться наступного місяця
Неанонсований ще перший електрокар від китайського виробника техніки та гаджетів Xiaomi вперше помітили на трасі під час руху. Раніше бренд показував лише фото свого автомобіля, а його детальні технічні характеристики тримає в секреті.
Схоже, спортивний седан Xiaomi SU7 проходить обкатку чи тестування під час руху. Його помітили на шосе загального користування. Відео виклали в YouTube.
На відео показали седан у нічний та денний час доби. Видно, що автомобіль ще у камуфляжі. Коли водій авто помітив, що його знімають папараці, прискорився. При цьому швидкість перевищувала 200 км/год.
Що відомо про електрокар Xiaomi SU7?
Xiaomi SU7 — це перший електричний седан бренду. Його колісна база досягає 3000 мм, а розміри такі: 4997х1963х1455 мм. Автомобіль комплектуватиметься колесами 19 або 20 дюймів на вибір.
Машина матиме 2 види силової установки — з заднім та повним приводами. Потужність складатиме 300 та 673 кінські сили відповідно. Обидві комплектації оснащуватимуться різними батареями. Максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 210 км/год.
Седан Xiaomi SU7 повинні представити уже наступного місяця. Ціни поки не оголошені. Експерти вважають, що вони стартуватимуть з 40-42 тисяч доларів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайці представили новий дешевий електрокросовер. Він має двері як у Lamborghini та може проїжджати 800 км на одному заряді.