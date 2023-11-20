Неанонсований електрокар Xiaomi "засвітився" на трасі на дуже високій швидкості. Відео

Презентація електрокара відбудеться наступного місяця

Неанонсований ще перший електрокар від китайського виробника техніки та гаджетів Xiaomi вперше помітили на трасі під час руху. Раніше бренд показував лише фото свого автомобіля, а його детальні технічні характеристики тримає в секреті.

Схоже, спортивний седан Xiaomi SU7 проходить обкатку чи тестування під час руху. Його помітили на шосе загального користування. Відео виклали в YouTube.

На відео показали седан у нічний та денний час доби. Видно, що автомобіль ще у камуфляжі. Коли водій авто помітив, що його знімають папараці, прискорився. При цьому швидкість перевищувала 200 км/год.

Що відомо про електрокар Xiaomi SU7?

Xiaomi SU7 — це перший електричний седан бренду. Його колісна база досягає 3000 мм, а розміри такі: 4997х1963х1455 мм. Автомобіль комплектуватиметься колесами 19 або 20 дюймів на вибір.

Машина матиме 2 види силової установки — з заднім та повним приводами. Потужність складатиме 300 та 673 кінські сили відповідно. Обидві комплектації оснащуватимуться різними батареями. Максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 210 км/год.

Седан Xiaomi SU7 повинні представити уже наступного місяця. Ціни поки не оголошені. Експерти вважають, що вони стартуватимуть з 40-42 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайці представили новий дешевий електрокросовер. Він має двері як у Lamborghini та може проїжджати 800 км на одному заряді.