Неанонсированный электрокар Xiaomi "засветился" на трассе на очень высокой скорости. Видео

Презентация электрокара состоится в следующем месяце

Неанонсированный пока первый электрокар китайского производителя техники и гаджетов Xiaomi впервые заметили на трассе во время движения. Ранее бренд показывал только фото своего автомобиля, а его подробные технические характеристики держит в секрете.

Похоже, спортивный седан Xiaomi SU7 проходит обкатку или тестирование при движении. Он был замечен на шоссе общего пользования. Видео выложили в YouTube.

На видео показали седан в ночное и дневное время суток. Видно, что автомобиль еще в камуфляже. Когда водитель автомобиля заметил, что его снимают папарацци, ускорился. При этом скорость превышала 200 км/ч.

Что известно об электрокаре Xiaomi SU7?

Xiaomi SU7 – это первый электрический седан бренда. Его колесная база достигает 3000 мм, а размеры таковы: 4997х1963х1455 мм. Автомобиль будет комплектоваться колесами 19 или 20 дюймов на выбор.

Машина будет иметь 2 вида силовой установки – с задним и полным приводами. Мощность будет составлять 300 и 673 лошадиные силы соответственно. Обе комплектации будут оснащаться разными батареями. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.

Седан Xiaomi SU7 должен быть представлен уже в следующем месяце. Цены пока не объявлены. Эксперты считают, что они будут стартовать с 40-42 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что китайцы представили новый дешевый электрокроссовер. Он имеет дверь как в Lamborghini и может проезжать 800 км на одном заряде.