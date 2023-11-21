Лидер неизменен: какие авто из США чаще всего покупают украинцы

Украинцы все еще отдают предпочтение Tesla

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек изготовленных в Соединенных Штатах Америки (США). Так, американские машины составили 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре 2023-го подержанных авто.

Об этом сообщила Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром". Соответствующая информация появилась в Telegam-канале организации.

В Укравтопроме уточнили, что наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% – электромобили, гибридным и ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

В топ-5 подержанных авто из Америки попали:

· Tesla Model 3 – 433 ед.;

· Tesla Model Y – 226 ед;

· Tesla Model S – 192 ед.;

· Ford Escape – 182 ед.;

· Jeep Cherokee – 170 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, который в октябре 2023 года пополнили украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.

Стоит отметить, что в целом украинский автопарк в октябре пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV) – это рекордный показатель за последние месяцы.

Кроме того, за прошлый месяц жители страны купили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине продают автомобиль по цене 15 квартир в Киеве.