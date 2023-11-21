Лидер неизменен: какие авто из США чаще всего покупают украинцы
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Украинцы все еще отдают предпочтение Tesla
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек изготовленных в Соединенных Штатах Америки (США). Так, американские машины составили 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре 2023-го подержанных авто.
Об этом сообщила Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром". Соответствующая информация появилась в Telegam-канале организации.
В Укравтопроме уточнили, что наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% – электромобили, гибридным и ГБО авто принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.
В топ-5 подержанных авто из Америки попали:
· Tesla Model 3 – 433 ед.;
· Tesla Model Y – 226 ед;
· Tesla Model S – 192 ед.;
· Ford Escape – 182 ед.;
· Jeep Cherokee – 170 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, который в октябре 2023 года пополнили украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.
Стоит отметить, что в целом украинский автопарк в октябре пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV) – это рекордный показатель за последние месяцы.
Кроме того, за прошлый месяц жители страны купили 4493 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украине продают автомобиль по цене 15 квартир в Киеве.