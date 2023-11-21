На вигляд як Lamborghini, а коштує копійки: SAIC представила розкішне спорткупе на електротязі

Є декілька версій авто з різними двигунами

Бренд SAIC Motor MG викликав справжній ажіотаж у світовому автопромі, презентувавши свій новий електричний родстер Cyberster. З вигляду він ще кращий, ніж показували публіці під час прийому передзамовлень на автомобіль у вересні.

MG Cyberster має три версії. Кожна з них унікальна, пише Arenaev.

Що відомо про родстер MG Cyberster: характеристики та ціни

Автомобіль побудований на базі MG Cyber Cube. Ціни на нього починаються від 41 тисячі євро. Це робить електричні спорткари доступнішими на ринку. З найцікавіших особливостей авто — двері типу "крило чайки", як у Lamborghini, а також дах, завдяки якому купе перетворюється на кабріолет всього за 9 секунд.

Є 2 версії авто — з 1 двигуном та 2-ма. Двомоторна версія MG Cyberster має загальну потужність 400 кВт або 540 кінських сил. Це дозволяє спорткару розганятися до 200 км/год. До першої сотні він добирається всього за 3,2 секунди.

В одномоторній версії двигун встановлений ззаду. Є конфігурації з піковою потужністю 231 кВт і 250 кВт. Потужність надходить від потрійних літій-іонних акумуляторів різних ємностей — на 64 та 77 кВт-год.

Нагадуємо, що вперше про Cyberster заговорили 2 роки тому на автосалоні у Шанхаї. Тоді MG запустила краудфандинговий збір, у рамках якого вдалось зібрати майже 7 млн євро. Очікується, що MG Cyberster буде виготовлятися на заводі SAIC у Нінде, де також виготовляють популярний електричний хетчбек MG4.

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