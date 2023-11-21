С виду Lamborghini, а стоит копейки: SAIC представила роскошное спорткупе на электротяге

Есть несколько версий авто с разными двигателями

Бренд SAIC Motor MG вызвал настоящий ажиотаж в мировом автопроме, представив свой новый электрический родстер Cyberster. С виду он еще лучше, чем показывали публике во время приема предзаказов на автомобиль в сентябре.

MG Cyberster имеет три версии. Каждая из них уникальна, пишет Arenaev.

Что известно о родстере MG Cyberster: характеристики и цены

Автомобиль построен на базе MG Cyber Cube. Цены на него начинаются от 41 тысяч евро. Это делает электрические спорткары более доступными на рынке. Из самых интересных особенностей авто – дверь типа "крыло чайки", как у Lamborghini, а также крыша, благодаря которой купе превращается в кабриолет всего за 9 секунд.

Есть 2 версии авто — с 1 двигателем и 2-мя. Двухмоторная версия MG Cyberster имеет общую мощность 400 кВт или 540 лошадиных сил. Это позволяет спорткару разгоняться до 200 км/ч. До первой сотни он добирается всего за 3,2 секунды.

В одномоторной версии двигатель установлен сзади. Имеются конфигурации с пиковой мощностью 231 кВт и 250 кВт. Мощность поступает от тройных литий-ионных аккумуляторов разных емкостей – на 64 и 77 кВт-ч.

Напомним, что впервые о Cyberster заговорили 2 года назад на автосалоне в Шанхае. Тогда MG запустила краудфандинговый сбор, в рамках которого удалось собрать около 7 млн евро. Ожидается, что MG Cyberster будет производиться на заводе SAIC в Нинде, где также производят популярный электрический хэтчбек MG4.

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