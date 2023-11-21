Заряжается быстрее смартфона: в Украину приехал новый электрокар Citroen C4

А заряжается быстрее смартфона

В Украину привезли новый электрокар Citroen C4, представленный в начале года. Это кросс-седан, уже завоевавший популярность в Европе.

В новом поколении электрокар стал еще более мощным, чем раньше. Динамические характеристики тоже улучшились.

Характеристики и цены Citroen ё-С4

Начнем с силовой установки. Построен электромобиль на платформе СМР/е-СМР и имеет мощный электромотор на 156 лошадиных сил или 115 кВт. Крутящий момент здесь высок – аж 260 Нм. Поэтому электрокар может разогнаться с нуля до сотни всего за 9,2 секунды. Максимальная скорость достигает 150 км/ч. У автомобиля есть три режима управления — Эко, Спорт и Обычный.

Есть несколько комплектаций модели. В Украину привезли топовую — SHINE. Здесь есть увеличенная в емкости батарея (54 кВт-ч), запас хода автомобиля составляет 420 км. Электрокар можно заряжать дома от обычной розетки, на обычной настенной зарядке и на станциях постоянного тока. При мощности до 100 кВт он заряжается с 20 до 80% всего за пол часа.

В салоне есть подушки безопасности, климат-контроль, подогрев сидений (всех!), безключевой запуск двигателя, мультимедиасистема с диагональю 10 дюймов. Среди функций безопасности экстренное торможение, удержание авто в полосе движения, система контроля за слепыми зонами, парктроники и камеры.

В Украине автомобиль будет продаваться за 1 млн 261 тысячу гривен. В пересчете на доллар США стоимость авто составляет около 32 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал о трех моделях электрокаров, которые зимой меньше всех теряют запас хода.