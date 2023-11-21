Названы три модели электрокаров, которые зимой наименее теряют запас хода

Но даже они теряют много….

Зимой, как известно, запас хода электрокаров сокращается из-за воздействия низких температур. Специалисты из Recurrent собрали данные о состоянии аккумуляторов и их запасе хода, чтобы проанализировать, насколько уменьшается запас батареи в электрокарах разных марок.

Для исследования взяли 10 тысяч электрокаров разных автопроизводителей. Результаты опубликованы на сайте стартапа.

Результаты исследования

Проанализировав 18 моделей самых популярных в США электромобилей, они обнаружили, что запас хода в зимних условиях составил всего 70,3 процента от полной батареи.

При этом модели таких марок как Tesla, Audi и Nissan меньше теряют запас хода. Например, при температуре 0 °C Audi E-Tron 2021-2022 или Q8 E-Tron потерял всего 16% от обычного запаса. Дело в том, что электромобиль имеет тепловой насос. Именно это позволяет ему преобразовывать отработанное тепло от двигателя и сохранять до 3 кВт электроэнергии.

В Nissan Leaf 2019 модельного года тоже не сильно снижается запас хода, ведь электрокар потерял 23% своего объема заряда. По сравнению с новыми моделями, более старые имеют пассивное управление температурой. Поэтому некоторые водители, живущие в холодной Аляске, очень довольны своими электрокарами этой марки.

Tesla Model 3, Model Y и Model X также потеряли сравнительно немного – 24%. Несколько лет назад модели оснастили тепловым насосом с инновациями, призванными повысить его эффективность.

Следует отметить, что снижение запаса хода зависит от температуры окружающей среды. В регионах с более холодным климатом заряд может быть еще меньшим.

Ранее "Телеграф" сообщал о новом очень дешевом электрокаре, который имеет запас хода 430 км.