Названо три моделі електрокарів, які взимку найменше втрачають запас ходу

Але навіть вони втрачають багато….

Взимку, як відомо, запас ходу електрокарів скорочується через вплив низьких температур. Спеціалісти з Recurrent зібрали дані про стан акумуляторів та їхній запас ходу, щоб проаналізувати, наскільки зменшується запас батареї в електрокарах різних марок.

Для дослідження взяли 10 тисяч електрокарів різних автовиробників. Результати опубліковані на сайті стартапу.

Результати дослідження

Проаналізувавши 18 моделей найпопулярніших у США електромобілів, вони виявили, що запас ходу у зимових умовах становив лише 70,3 відсотка від повного об’єму батареї.

При цьому моделі таких марок як Tesla, Audi та Nissan найменше втрачають запас ходу. Наприклад, при температурі 0 °C Audi E-Tron 2021-2022 або Q8 E-Tron втратив лише 16% від звичайного запасу. Річ у тім, що цей електромобіль має тепловий насос. Саме це дозволяє йому перетворювати відпрацьоване тепло від двигуна і зберігати до 3 кВт електроенергії.

У Nissan Leaf 2019 модельного року теж не сильно знижується запас ходу, адже електрокар втратив 23% свого об’єму заряду. У порівнянні з новими моделями, старіші мають пасивне керування температурою. Тому деякі водії, які живуть у холодній Алясці, дуже задоволені своїми електрокарами цієї марки.

Tesla Model 3, Model Y та Model X також втратили порівняно небагато — 24%. Кілька років тому моделі оснастили тепловим насосом з інноваціями, які покликані підвищити його ефективність.

Варто зазначити, що зниження запасу ходу залежить від температури навколишнього середовища. У регіонах з більш холодним кліматом заряд може бути ще меншим.

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий дуже дешевий електрокар, який має запас ходу 430 км.