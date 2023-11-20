Стільки не просять навіть за б/в авто: створено дуже дешевий електрокар з запасом ходу 430 км

Цей компактний хетчбек відмінно підійде для міста

Одними з найбільших переваг китайських авто є їхня цінова доступність. Автовиробники з Піднебесної повсякчас прагнуть створити все дешевші автомобілі, щоб вийти на нові ринки. І, чесно кажучи, у них добре вдається.

Зокрема, днями вони випустили новий електрокар Dongfeng Nammi 01, цінники на який починаються від 11 тисяч доларів. Автомобіль показали на автосалоні в Гуанчжоу, пише CarNewsChina.

Технічні характеристики Dongfeng Nammi 01

Електромобіль Dongfeng Nammi 01 є компактним хетчбеком з великою кількістю простору всередині та великим багажником. Що стосується екстер’єру, то автомобіль належить до В-класу, з вираженим "передком", діодними фарами у формі краплі, а також високими вікнами.

Бокове скло не має рамок, як у спорткарів. У салоні бачимо штучну шкіру, великий тачскрін та цифрову панель приладів.

Автомобіль досить невеличкий. Його ширина складає всього 180,1 см, довжина — трішки більш як 4 метри. Колісна база теж невеличка — 2660 мм.

В автомобілі за основу взяли повністю електричну платформу власного виробництва під назвою Dongfeng S3. Потужність електромотора складає 95 к.с. — цього абсолютно достатньо для міста. Він дозволяє автомобілю розганятися до 140 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнебезпечніші марки авто у світі. Власники цих трьох марок авто найчастіше перевищують швидкість і вчиняють аварії.