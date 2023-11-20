Столько не просят даже за б/у авто: создан очень дешевый электрокар с запасом хода 430 км

Этот компактный хэтчбек отлично подойдет для города.

Одними из самых больших преимуществ китайских авто является их ценовая доступность. Автопроизводители из Поднебесной постоянно стремятся создать все более дешевые автомобили, чтобы выйти на новые рынки. И, честно говоря, у них хорошо удается.

В частности, на днях они выпустили новый электрокар Dongfeng Nammi 01, ценники на которые начинаются от 11 тысяч долларов. Авто показали на автосалоне в Гуанчжоу, пишет CarNewsChina.

Технические характеристики Dongfeng Nammi 01

Электромобиль Dongfeng Nammi 01 представляет собой компактный хэтчбек с большим количеством пространства внутри и большим багажником. Что касается экстерьера, то автомобиль относится к В-классу, с выраженным "передком", диодными фарами в форме капли, а также высокими окнами.

У бокового стекла нет рамок, как у спорткаров. В салоне видим искусственную кожу, большой тачскрин и цифровую приборную панель.

Автомобиль довольно невелик. Его ширина составляет всего 180,1 см, длина — чуть более 4 метров. Колесная база тоже небольшая – 2660 мм.

В автомобиле за основу взяли полностью электрическую платформу собственного производства под названием Dongfeng S3. Мощность электромотора составляет 95 л.с. — этого достаточно для города. Он позволяет автомобилю разгоняться до 140 км/ч.

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