Заряджається швидше за смартфон: в Україну приїхав новий електрокар Citroen C4

А заряджається швидше ніж смартфон

В Україну привезли новий електрокар Citroen C4, який представили на початку року. Це крос-седан, який уже завоював популярність в Європі.

У новому поколінні електрокар став ще потужнішим, ніж раніше. Динамічні характеристики теж покращились.

Характеристики та ціни Citroen ё-С4

Розпочнемо з силової установки. Побудований електромобіль на платформі СМР/е-СМР і має потужний електромотор на 156 кінських сил або 115 кВт. Крутний момент тут високий — аж 260 Нм. Тому електрокар може розігнатися з нуля до сотні всього за 9,2 секунди. Максимальна швидкість сягає 150 кілометрів на годину. Автомобіль має три режими керування — Еко, Спорт та Звичайний.

Є декілька комплектацій моделі. До України привезли топову — SHINE. Тут є збільшена в ємності батарея (54 кВт-год), запас ходу автомобіля складає 420 км. Електрокар можна заряджати вдома від звичайної розетки, на звичайній настінній зарядці та на станціях постійного струму. При потужності до 100 кВт він заряджається з 20% до 80% всього за пів години.

У салоні є подушки безпеки, клімат-контроль, підігрів сидінь (усіх!), безключовий запуск двигуна, мультимедіасистема з діагоналлю 10 дюймів тощо. Серед безпекових функцій є екстрене гальмування, утримання авто у смузі руху, система контролю за сліпими зонами, парктроніки та камери.

В Україні автомобіль продаватиметься за 1 млн 261 тисячу гривень. У перерахунку на долар США вартість авто складає близько 32 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про три моделі електрокарів, які взимку найменше втрачають запас ходу.