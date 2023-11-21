Лучшие новые авто в Украине в бюджете до $15 тысяч: топ-5

Среди них есть и электрокары

Обычно бюджет покупки нового седана или хэтчбека в Украине составляет от 25 тысяч долларов. Но некоторые автопроизводители стремятся выпускать более дешевые авто, чтобы они были доступны для большего количества потенциальных покупателей. Потому и сегодня на рынке есть несколько моделей машин, которые можно купить даже с ограниченным бюджетом.

Сегодня мы рассмотрим пять самых интересных автомобилей, доступных на украинском рынке по бюджету до $15 тысяч. Если вы ищете оптимальный вариант, способный удовлетворить ваши потребности, рассмотрите эти модели авто.

MG 5

Этот 5-дверный хэтчбэк выпускается с 2012 года концерном SAIC Motor. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем, разгоняющим авто до 180 км/ч. Крутящий момент составляет 150 Нм.

На рынке MG 5 является основным конкурентом для Ford Focus и Volkswagen Golf. Салон автомобиля просторный, большой 10-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В Украине MG5 можно купить по цене от 14 тысяч долларов.

Chery Tiggo 2

Это яркий и спортивный, мощный и надежный субкомпактный кроссовер, весьма подходящий для передвижения по украинским дорогам. Chery Tiggo 2 имеет стильный дизайн, характерный для многих кроссоверов. Модель оснащается бензиновым двигателем с передним приводом, обычно 1,5-литровым. Мощность авто составляет 106 лошадиных сил. Chery Tiggo 2 может комплектоваться как механической, так и автоматической коробкой.

В салоне есть много нужных современному водителю функций, таких как система климат-контроля, мультимедиа, системы помощи водителю и т.д. В Украине такой кроссовер можно приобрести по цене от 11 тысяч долларов.

Dongfeng EX-1 Pro

Это один из самых дешевых электрических кроссоверов, существующих в мире. Производитель оснастил свой автомобиль передовыми технологиями. Технические характеристики тоже солидны, как на столь низкую цену.

Длина кроссовера составляет 3732 мм, ширина – 1579, высота – 1515 см. Поэтому этот автомобиль относится к категории субкомпактных. Китайская машина полностью электрифицирована, ее мощность составляет 45 лошадиных сил. Тройная литиевая батарея предоставляет автомобилю запас хода в 300 км.

Цена на такую модель в Украине очень низкая, всего 13 500 долларов. К тому же производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на электрокар.

Citroen C3

Citroën C3 – это небольшой кроссовер, предназначенный для городского использования. Он имеет стильный дизайн, характерный для бренда, с высоким кузовом, двойными передними фарами и плавными линиями.

Автомобиль имеет очень удобный салон с низким уровнем шума и вибраций. Внутри есть экран сенсорного управления, система мультимедиа. Из функций безопасности присутствуют автоматическое экстренное торможение, удержание полосы движения и т.д.

Citroen C3 продается с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1,2-литровым трехцилиндровым мощностью 83 лошадиные силы на механике и 1,2-литровым четырехцилиндровым с мощностью 110 лошадиных сил. Более мощный двигатель доступен с механической и автоматической КПП на выбор. Цены на авто начинаются от 14 тысяч долларов за базовую комплектацию.

Dongfeng Nano Box

Dongfeng Nano Box – это компактный электрический кроссовер, построенный на базе Renault City K-ZE. Электромобиль просто напичкан современными функциями, он поддерживает как быструю зарядку, и может заряжаться от бытовой розетки. Чтобы зарядить его от 30 до 80%, нужно всего 30 минут.

Что касается дизайна, то он довольно стильный. Передняя часть кузова имеет узкую двойную оптику, есть массивные воздухозаборники. По бокам авто имеются черные пластиковые накладки.

Внутри видим 10-дюймовую мультимедийку и 7-дюймовую приборную панель. Есть разные электронные помощники, например, дистанционное управление дверью.

Есть две конфигурации авто — QINGPIN и QINGXIANG. Обе имеют 33 кВт мотор. Пробег на 1 заряде составляет 331 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Новый Dongfeng Nano Box 2023 года выпуска в Украине стоит 14500 долларов.

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