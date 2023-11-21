Самые известные дизельные фургоны превратят в электрокары: цена просто смешная

Цель проекта – сделать электрофургоны такими же доступными, как и обычные с ДВС

Подразделение по производству фургонов Stellantis, принадлежащее Peugeot, будет перерабатывать фургоны с двигателями внутреннего сгорания в электрокары. Переоборудовать будут автомобили разных марок, производимые на мощностях подразделения.

В программу войдут фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel/Vauxhall Vivaro. Идентичными к ним являются Fiat Scudo и Toyota PoAce, поэтому можно предположить, что их тоже включат в программу. Об этом сообщает Carscoops.

Цель программы

Перерабатывать будут только фургоны, предназначенные для перевозки грузов. Цель программы — сделать электрофургоны более доступными для малого бизнеса. Его представители часто не имеют возможности инвестировать в новый транспорт.

Но Ксавье Пежо, глава подразделения по производству фургонов Stellantis, говорит, что в будущем переход с обычных двигателей на электрическую тягу также может быть предложен владельцам пассажирских версий фургонов.

По информации, первоначально программа будет внедрена только во Франции. Стоит такое переоборудование 20 тысяч евро, и это очень мало, если сравнивать цены на услугу в этой стране. А с учетом государственных льгот за переоборудование нужно будет заплатить всего 10 тысяч евро. Но есть несколько условий — на фургоне нужно проехать более 6 тысяч километров или эксплуатировать его больше года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, китайский концерн SAIC представил новый гибридный седан под названием Wuling Starlight, принадлежащий к бизнес-классу. Он будет тратить всего 4 литра бензина на 100 км.