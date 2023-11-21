Найвідоміші дизельні фургони перетворять на електрокари: ціна просто смішна

Мета проєкту — зробити електрофургони такими ж доступними, як і звичайні з ДВЗ

Підрозділ з виробництва фургонів Stellantis, який належить до Peugeot, перероблятиме фургони з двигунами внутрішнього згоряння в електрокари. Переобладнуватимуть автомобілі різних марок, що виробляються на потужностях підрозділу.

У програму увійдуть фургони Peugeot Expert, Citroen Jumpy та Opel/Vauxhall Vivaro. Ідентичними до них є також Fiat Scudo та Toyota PoAce, тому можна припустити, що їх теж включать до програми. Про це повідомляє Carscoops.

Мета програми

Наразі перероблятимуть лише фургони, які призначені для перевезення вантажів. Мета програми — зробити електрофургони доступнішими для малого бізнесу. Вони часто не мають можливості інвестувати у новий транспорт.

Та Ксав’є Пежо, який є головою підрозділу з виробництва фургонів Stellantis, каже, що у майбутньому також перехід зі звичайних двигунів на електричну тягу може бути запропоновано власникам пасажирських версій фургонів.

За інформацією, спочатку програма буде впроваджена лише у Франції. Коштує таке переобладнання 20 тисяч євро — і це дуже мало, порівнюючи ціни на послугу у цій країні. А з урахуванням державних пільг за переобладнання потрібно буде заплатити лише 10 тисяч євро. Але є декілька умов — потрібно проїхати фургоном понад 6 тисяч кілометрів або експлуатувати його понад рік.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, китайський концерн SAIC представив новий гібридний седан під назвою Wuling Starlight, який належить до бізнес-класу. Він витрачатиме лише 4 літри бензину на 100 км.