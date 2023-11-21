Кращі нові авто в Україні у бюджеті до $15 тисяч: топ-5

Серед них є і електрокари

Зазвичай бюджет купівлі нового седану чи хетчбека в Україні складає від 25 тисяч доларів. Але деякі автовиробники прагнуть випускати дешевші авто, щоб вони були доступними для більшої кількості потенційних покупців. Тому і сьогодні на ринку є декілька моделей машин, які можна купити навіть з обмеженим бюджетом.

Сьогодні ми розглянемо п'ять найцікавіших автомобілів, які доступні на українському ринку за бюджетом до $15 тисяч. Якщо ви шукаєте оптимальний варіант, здатний задовольнити ваші потреби, то розгляньте ці моделі авто.

MG 5

Цей 5-дверний хетчбек випускається з 2012 року концерном SAIC Motor. Він оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном, який розганяє авто до 180 км/год. Крутний момент складає 150 Нм.

На ринку MG 5 є головним конкурентом для Ford Focus і Volkswagen Golf. Салон автомобіля просторий, є великий 10-дюймовий екран з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. В Україні MG 5 можна купити за ціною від 14 тисяч доларів.

Chery Tiggo 2

Це яскравий і спортивний, потужний і надійний субкомпактний кросовер, який дуже підходить для пересування українськими дорогами. Chery Tiggo 2 має стильний дизайн, характерний для багатьох кросоверів. Модель оснащується бензиновим двигуном з переднім приводом, зазвичай 1,5-літровим. Потужність авто складає 106 кінських сил. Chery Tiggo 2 може комплектуватися як механічною, так і автоматичною трансмісією.

У салоні є багато потрібних сучасному водію функцій, таких як система клімат-контролю, мультимедіа, системи допомоги водію тощо. В Україні такий кросовер можна придбати за ціною від 11 тисяч доларів.

Dongfeng EX-1 Pro

Це один з найдешевших електричних кросоверів, які існують у світі. Виробник оснастив свій автомобіль передовими технологіями. Технічні характеристики теж солідні, як на таку низьку ціну.

Довжина кросовера складає 3732 мм, ширина — 1579, висота — 1515 см. Тому цей автомобіль належить до категорії субкомпактних авто. Китайська машина повністю електрифікована, її потужність складає 45 кінських сил. Потрійна літієва батарея надає автомобілю запас ходу в 300 км.

Ціна на таке авто в Україні дуже низька, всього 13 500 доларів. До того ж виробник надає дворічну гарантію на електрокар.

Citroen C3

Citroën C3 — це невеликий кросовер, призначений для міського використання. Він має стильний дизайн, характерний для бренду, — з високим кузовом, подвійними передніми фарами та плавними лініями.

Автомобіль має дуже зручний салон, з низьким рівнем шуму та вібрацій. Всередині є екран сенсорного управління, система мультимедіа. З безпекових функцій є автоматичне екстрене гальмування, здатність до утримання смуги тощо.

Citroen C3 продається з двома варіантами бензинових двигунів: 1,2-літровим трициліндровим потужністю 83 кінські сили на механіці та 1,2-літровим чотирициліндровим з потужністю 110 кінських сил. Потужніший двигун доступний з механічною та автоматичною КПП на вибір. Ціни на авто починаються від 14 тисяч доларів за базову комплектацію.

Dongfeng Nano Box

Dongfeng Nano Box — це компактний електричний кросовер, що побудований на базі Renault City K-ZE. Електромобіль просто напакований сучасними функціями, він підтримує як швидку зарядку, так і може заряджатися від побутової розетки. Щоб зарядити його від 30 до 80%, потрібно лише 30 хвилин.

Щодо дизайну, то він доволі стильний. Передня частина кузова має вузьку подвійну оптику, є масивні повітрозабірники. На боках авто є чорні пластикові накладки.

Всередині бачимо 10-дюймову мультимедійку та 7-дюймову панель приладів. Є різні електронні помічники, наприклад, дистанційне керування дверима.

Є 2 конфігурації авто — QINGPIN та QINGXIANG. Обидві мають 33-кВт мотор. Пробіг на 1 заряді складає 331 км. Максимальна швидкість обмежена на позначці 100 км/год. Новий Dongfeng Nano Box 2023 року випуску в Україні коштує 14 500 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Франції найвідоміші дизельні фургони перетворять на електрокари за смішною ціною.