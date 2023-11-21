Большинство дешевле 500 тысяч: топ-5 новых бюджетных авто, которые уже можно купить

Самый дешевый автомобиль списка стоит меньше десяти тысяч долларов

Некоторые автопроизводители стремятся выпускать более дешевые авто, чтобы они были доступны для большего количества потенциальных покупателей. И в 2023 году существует целый ряд новинок, которые прямо со старта продают по привлекательной цене.

Об этом сообщает TopGear. Эксперты сделали подборку из новых бюджетных автомобилей, которые можно купить уже сейчас.

На первое место они поставили "невероятно милый" электрокар Citroen Ami (~от 300 тысяч гривен). Преимуществом данного авто эксперты называют его дешевизну в обслуживании и низкую стоимость.

Kia Picanto (~от 400 тысяч гривен) стал красивее со времени своей первой версии и стал более привлекательным для Европы, особенно после обновления модели третьего поколения в 2020 году. Стандартный пакет оборудования достаточно приличный, обещающий соотношение цены и качества.

Picanto имеет изрядную изюминку в своем 1,0-литровом двигателе, и, хотя запас хода сбивает с толку, выбор механической коробки позволяет снизить цену на.

Citroën C3 (от 590 тысяч гривен) – это небольшой кроссовер, предназначенный для городского использования. Он имеет стильный дизайн, характерный для бренда, с высоким кузовом, двойными передними фарами и плавными линиями.

Suzuki Ignis 2023 (от 636 тысяч гривен) объединяет несколько ипостасей – городской автомобиль, компактный кроссовер, 4x4 – в одном аккуратном корпусе с характерным шармом.

Мягкая гибридная технология не нарушила конструкцию облегченного автомобиля, и эта комбинация означает, что Ignis с легкостью обеспечивает более чем приличную экономию топлива.

Если вы избегаете автоматической коробки передач, Hyundai i10 (~450 тысяч гривен) — отличный маленький автомобиль. Небольшой по своей сути, он оснащен очень практичным 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем без наддува.

Конечно, он не для того, чтобы сжигать мили на автостраде, но он удобен и вместителен, если вам все же придется отправиться в путь для дальних поездок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Франции самые известные дизельные фургоны превратят в электрокары по смешной цене.