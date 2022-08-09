Ілон Маск оригінально потролив конкурентів кількістю дітей: у мережі жартують

У мережі вже запитали, скільки насправді дітей у мільярдера

Відомий американський мільярдер, винахідник і генеральний директор Tesla Ілон Маск оригінально потролив своїх конкурентів, натякнувши, що їх обсяги виробництва не вражають.

Свою відповідь він оприлюднив у Твіттері, під повідомленням керівного партнера компанії The Future Fund LLC Гарі Блека, яке стосувалося діяльності виробника електромобілів Lucid Motors

Зокрема Блек зазначив, що у другому кварталі 2022 року Lucid Motors випустили лише 679 автомобілів.

"Як говорить Ілон Маск, виробництво це складно", — написав він.

Директор Tesla за словом у кишеню лізти не став.

"У мене було більше дітей у другому кварталі, ніж вони зробили машин!", — Написав у коментарі Маск.

Користувачі мережі вже почали жартувати про те, що в новинах скоро з’являться чутки про те, що Маск став батьком більш ніж 679 дітей, інші запитали, чи зможе він згадати їхні імена.

Згідно з даними з відкритих джерел, Маск тричі одружувався і має дев’ятьох дітей, ще один син помер уві сні у віці 10 тижнів. Крім того, нещодавно стало відомо, що один із синів мільярдера від першого шлюбу вирішив повністю від нього зректися і змінити стать.