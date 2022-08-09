Илон Маск оригинально потроллил конкурентов количеством детей: в сети шутят

В сети уже задались вопросом о том, сколько на самом деле детей у миллиардера

Известный американский миллиардер, изобретатель и генеральный директор Tesla Илон Маск оригинально потроллил своих конкурентов, намекнув что их объемы производства не впечатляют.

Свой ответ он обнародовал в Твиттер, под сообщением управляющего партнера компании The Future Fund LLC Гари Блэка, которое касалось деятельности производителя электромобилей Lucid Motors

В частности Блэк отметил, что во втором квартале 2022 года Lucid Motors выпустили всего 679 автомобилей.

"Как говорит Илон Маск, производство это сложно", — написал он.

Директор Tesla за словом в карман лезть не стал.

"У меня было больше детей во втором квартале, чем они произвели машин!", — написал в комментарии Маск.

Пользователи сети уже начали шутить о том, что в новостях скоро появятся слухи о том, что Маск стал отцом более чем 679 детей, а другие спросили, сможет ли он вспомнить их имена.

Согласно данным из открытых источников, Маск трижды вступал в брак и имеет девятерых детей, еще один сын умер во сне в возрасте 10 недель. Кроме того, недавно стало известно, что один из сыновей миллиардера от первого брака решил полностью от него отречься и сменить пол.