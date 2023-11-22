В Великобритании запретили рекламу Toyota

Ролик назвали социально безответственным

Видео, опубликованное японской компанией производителем автомобилей Toyota как реклама своего нового внедорожника, заблокировали в Великобритании. Под запрет попал как сам ролик, так и рекламный лозунг.

Регулятор рекламы Великобритании сделал вывод, что она пропагандирует причинение вреда природе. Видео с Toyota Hilux назвали социально безответственным, пишет Carscoops.

О чем идет речь в видео

Ролик о пикапах Toyota Hilux под названием Born to Roam (дословно переводится как "Рожденные, чтобы бродить") показывает автомобиль, который на больших скоростях едет то по трассе, то по городу, то по болотам. Именно последний пункт не понравился специалистам по рекламе – они сказали, что производитель не беспокоится о природе.

По их мнению, в видео пропагандируется езда по бездорожью. А это приносит большой вред окружающей среде, а также считается неэкологическим.

У Toyota уже прокомментировали эту ситуацию. Там не видят проблемы. Производитель говорит, что пикап специально разрабатывали для передвижения по сложной местности — на фермах, в лесу и т.д. Сам рекламный ролик снимали не в дикой природе, а на частной территории, которую арендовали у владельца в Словении.

К тому же компания увеличивает свои линейки электрифицированных авто. Также именно Toyota имеет наибольшее количество гибридных авто, которые позволяют потреблять меньше топлива и являются более экологичными, чем бензиновые или дизельные варианты.

Однако эти доводы не произвели впечатление на представителей Агентства по рекламе. Ролик в конце концов запретили.

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