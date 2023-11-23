У США зграя агресивних собак увірвалась в автосалон: збитки оцінюють в сотні тисяч доларів (відео)

Власників собак наразі не знайшли

Практично щодня трапляються випадки, коли автосалони чи дилерські центри втрачають сотні тисяч доларів через діяльність злочинних угруповань чи негоду. Проте про такий дивний випадок ви точно ще не чули.

У Х’юстоні, США, протягом трьох ночей декілька собак прибігали до дилерського центру і пошкодили декілька автівок. Інцидент трапився цього місяця у G Motors, повідомляє Сarscoops.

Подробиці

Згідно з записом із камер спостереження в дилерському центрі, декілька собак увірвались на територію і почали відривати бампери та крила з машин. Це було б нічого, якби сталося один раз, але собаки-рецидивісти поверталися тричі.

Загалом вони змогли пошкодити п’ять автомобілів. Менеджер із продажу Габі Фахурі сказав, що він не міг уявити, що собака має таку силу, щоб розтерзати машину. Пошкодження були настільки сильними, що спочатку подумали на вовків. Але на записах чітко видно, що це собаки.

Дилер ще не встиг повністю підрахувати збитки. За попередніми оцінками, вони складають від 100 до 350 тисяч доларів США. Фахурі хвилюється, що це може відлякати потенційних покупців.

Дилерський центр звернувся до поліції Х’юстона, але там сказали, що нічого не можуть зробити, адже через собак ніхто з людей не постраждав. У департаменті запропонували, щоб дилерський центр найняв приватного детектива, щоб знайти власників цих собак. Тільки тоді на них можна буде подати до суду і вимагати відшкодування.

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