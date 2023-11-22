Українцям розповіли, як правильно прогрівати авто взимку: топ найпоширеніших помилок

Використовуючи ці поради, ви зекономите свій час і гроші

У багатьох сучасних автомобілях, особливо у тих, які орієнтовані на ринки країн з холодним кліматом, є передпусковий підігрівач двигуна. Це спеціальний пристрій, який прогріває авто, поки ви ще вдома.

Ті, у кого немає такої функції, по-доброму заздрять, адже сідати в холодну машину, та ще й чекати, поки вона прогріється, не дуже приємно. На щастя, є методи, які пришвидшують цей процес.

Розповідаємо про найпоширеніші помилки при прогріванні авто у морози. Знаючи їх, ви уникнете проблем та ще й заощадите дорогоцінний час.

Не включайте пічку на максимум

Щоб прогріти салон, потрібно спочатку прогріти двигун. Якщо він холодний, то і салон не буде обігріватись. Щоб подавати злегка підігріте повітря у пічку, потрібно, щоб рідина у двигуні мала хоча б 50 градусів за Цельсієм.

Якщо ви включили пічку на максимум, холодне повітря, що проходитиме через радіатор надто швидко, не встигатиме прогрітися. Тому рекомендують встановити режим мінімального нагрівання пічки.

Краще, коли є функція клімат-контролю. Тоді потрібно встановили автоматичний режим, і система самостійно оптимізовуватиме прогрів салону.

Машина швидше прогрівається під час руху

Не потрібно прогрівати салон автомобіля ще на стоянці. Сучасні двигуни навіть у мороз прогріваються за 3-5 хвилин, щоб автомобілем можна було їздити.

Тому краще прогріти двигун і рушати. А салон прогріється під час руху.

Рециркуляція повітря

Режим рециркуляції повітря дуже корисний взимку. Якщо пічка бере повітря з вулиці, їй буде потрібно набагато більше часу для прогрівання, ніж коли нагрівати повітря з салону.

Не забувайте вмикати цей режим взимку. Він допоможе швидше нагріти машину і заощадити на пальному.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деяким водіям потрібно оформити подвійну страховку. Інакше їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.