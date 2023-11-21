Деяким водіям треба оформити подвійну страховку - інакше штраф 17 000

Попереджаємо про реальну вимогу, без якої не обійтись деяким водіям

Кожному українському водію, крім посвідчення водія та техпаспорта, обов’язково потрібно мати поліс страхування на авто. Та мало хто знає, що деяким водіям транспортних засобів потрібен ще один документ.

Це особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Про це повідомляє спеціалізоване видання Дорожній адвокат.

Деталі вимоги

Ця вимога контролюється статтею 7 Закону України "Про страхування". Такий вид страхування потрібно оформити тим, хто здійснює транспортні перевезення. І не важливо, вантажні чи пасажирські. Водії таких транспортних засобів зобов’язані оформити таку страховку згідно з Положенням Кабінету Міністрів України №959.

Цю Постанову прийняли ще у 1996 році. Проте і сьогодні не всі її виконують. Застрахувати водія мають право підприємці, юридичні особи, орендарі або самі власники авто.

Якщо у водія немає такого поліса, йому можуть виписати штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень. У цьому випадку той, хто здійснює перевезення, і понесе відповідальність (тобто підприємець чи юридична особа). Перевізник зобов’язаний забезпечити таким страховим полісом кожного водія.

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