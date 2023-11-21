Некоторым водителям нужно оформить двойную страховку – иначе штраф 17 000

Предупреждаем о реальном требовании, без которого не обойтись некоторым водителям

Каждому украинскому водителю, кроме водительского удостоверения и техпаспорта, обязательно нужно иметь полис страхования на авто. Но не все знают, что некоторым водителям транспортных средств нужен еще один документ.

Это личное страхование от несчастных случаев на транспорте. Об этом сообщает специализированное издание "Дорожный адвокат".

Детали требования

Это требование контролируется статьей 7 Закона "О страховании". Такой вид страхования следует оформить тем, кто осуществляет транспортные перевозки. И не важно, грузовые или пассажирские. Водители таких транспортных средств обязаны оформить такую страховку согласно с Положением Кабинета Министров Украины №959.

Это постановление было принято еще в 1996 году. Однако и сегодня не все его выполняют. Застраховать водителя имеют право предприниматели, юридические лица, арендаторы или сами владельцы авто.

Если у водителя нет такого полиса, ему могут выписать штраф в размере 1000 рублей, то есть 17 тысяч гривен. В этом случае тот, кто осуществляет перевозку, и понесет ответственность (т.е. предприниматель или юридическое лицо). Перевозчик обязан обеспечить таким страховым полисом каждого водителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных марках авто, которые часто попадают в ДТП.