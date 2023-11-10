Сколько нетрезвых украинцев патрульные поймали за рулем в 2023 году: статистика ошеломляет

Нарушителей штрафуют и лишают водительских прав

Полицейские за 10 месяцев 2023 обнаружили около 130 тысяч водителей в состоянии опьянения, которое часто становится причинами трагических ДТП. И речь не только об алкоголе, ведь нетрезвое состояние может быть спровоцировано наркотическими препаратами, лекарствами.

Нарушителям может грозить штраф от 17 000 до 51 000 грн, административный арест, лишение водительских прав и конфискация автомобиля. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"128 992 протокола за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составили полицейские за 10 месяцев 2023 года", — говорится в сообщении.

Также Белошицкий напоминает, что ст. 130 КУоАП – не только об вождении в состоянии алкогольного опьянения, но и о:

управление транспортными средствами в состоянии наркотического или иного опьянения,

управление транспортными средствами под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов,

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Какую ответственность это предполагает

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;

по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такого, или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такого;

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на 3 года.

Напомним, "Телеграф" писал, что в МВД сообщили, что с 24 февраля 2022 года, когда началась война России против Украины, в дорожно-транспортных происшествиях на блокпостах погибли 11 военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. Еще 37 человек из состава ВСУ и НПУ получили травмы и ранения.