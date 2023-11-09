Статистика вас удивит: сколько пешеходов гибнет на улицах Киева в ДТП

Водители и пешеходы должны уважать друг друга

За последнее время в Киеве резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий при участии пешеходов. В некоторых слуаях, к сожалению, авариии оказываются летальными.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области. Пешеходов в рчередной раз предупреждают о том, что нужно вести себя крайне осторожно вблизи проезжих частей.

Так, известно, что на начало текущего года только в черте города Киева было зафиксировано 589 аварий при участии пешеходов. Из них погибло 52 человека и было травмировано 510 людей.

В связи с данной тенденцией правоохранители еще раз напоминают о том, что на дороге водители и пешеходы должны уважать друг друга.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, соблюдайте основные правила:

Водитель транспортного средства согласно п. 18. 1 ПДД, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен сбавить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Пешеходу согласно п. 4. 14 (а) и 4. 14 (б) ПДД запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения, а также внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве женщину-военную сбили на "зебре": у нее серьезные травмы. Известно, что при въезде в столицу 66-летний водитель Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу и именно в этот момент ее сбил автомобиль. ДТП произошло по проспекту Броварскому, что в Деснянском районе столицы.