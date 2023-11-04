В Киеве произошло загадочное ДТП: автомобиль приземлился на крышу (фотофакт)

На месте ДТП работали медики скорой помощи

В субботу, 4 ноября, на Харьковской площади в Киеве произошла авария, в результает которой легковой автобиль оказался на пешеходном тротуаре. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работали соответсвующие службы. Информация об этом появилась в Telegram-канале "ДТП Киев".

На данный момент известно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и его транспортное средство перевернулось на крышу. Судя по опубликованному в соцсети снимку, машина находится достаточно далеко от проезжей части. Как именно водитель оказался возле ступеней на Харьковской площади — остается только догадываться. Также сообщается, что в аварии обошлось без пострадавших.

При каких именно обстоятельствах произошло ДТП предстоит установить компетентным органам.

Место аварии

Приблизительное место ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на киевском мосту перевернулась легковушка и одного из водителей лишь чудом не задело. Патрульные полицейские опубликовали эпичное видео с места происшествия. Все транспортные средства получили значительные повреждения, а один из водителей чудом выжил.