Народный депутат насмерть сбил девушку - СМИ назвали его имя (фото)

В полиции подтвердили, что за рулем находился нардеп

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. Авария произошла на Житомирской трассе.

Об этом сообщает "Украинская правда". Издание получило информацию от собственных источников в правоохранительных органах.

По данным источников, ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

В Нацполиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения. Там подтвердили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не назвали имени. Судя по фото, девушка пыталась преодолеть проезжую часть в неустановленном месте, где активное движение автомобилей.

Авто нардепа

Авария забрала жизнь девушки

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Для справки: Андрей Николаенко является членом Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Родом он из Фастова, в 2013-2014 годах был председателем Кировоградской ОГА. В 2022 году попал в скандал. Стало известно, что в декларации за 2020 год он недостоверно указал стоимость приобретенного люксового автомобиля BMW, уменьшив ее на 1,48 млн грн, что является признаком нарушения.

Андрей Николаенко. Фото: comments.ua

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