Народний депутат на смерть збив дівчину — ЗМІ назвали його ім’я (фото)

У поліції підтвердили, що за кермом був нардеп

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. Аварія сталась на Житомирській трасі.

Про це повідомляє "Українська правда". Видання отримало інформацію від власних джерел у правоохоронних органах.

За даними джерел, ДТП сталася на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець був із дружиною.

У Нацполіції повідомили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" скоїв наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху. Там підтвердили, що за кермом був 44-річний мешканець Київщини, народний депутат України, але не назвали імені. Судячи з фото, дівчина намагалася подолати проїжджу частину у невстановленому місці, де активний рух автомобілів.

Авто нардепа

Аварія забрала життя дівчини

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП у Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх причин події.

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено низку відповідних експертиз.

Довідково: Андрій Ніколаєнко є членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Родом він із Фастова, у 2013-2014 роках був головою Кіровоградської ОДА. У 2022 році потрапив у скандал. Стало відомо, що у декларації за 2020 рік він недостовірно вказав вартість придбаного люксового автомобіля BMW, зменшивши її на 1,48 млн грн, що є ознакою порушення.

Андрій Ніколаєнко. Фото: comments.ua

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 жовтня у Чорткові Тернопільської області сталася смертельна аварія. Винуватцем нібито став син судді Чортківського суду адвокат Дмитро Квятковський.