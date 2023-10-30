Смертельна ДТП на Тернопільщині: в аварії звинувачують сина судді, якого спіймали за кермом у нетверезому стані

Журналісти змогли поспілкуватися з матір’ю пасажирки

У неділю, 29 жовтня, у Чорткові на Тернопільщині сталася смертельна аварія. Винуватцем нібито став син судді Чортківського суду, адвокат Дмитро Квятковський.

Про це повідомив активіст Романа Довбенка. Подробиці він написав на своїй сторінці у Facebook. За його даними, один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу і став причиною ДТП.

Facebook — фото Романа Довбенка

Одне з місцевих видань підтвердило інформацію. Посилаючись на власні джерела, автор статті стверджує, що за кермом справді був син судді. З ним була його мати.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, аварія сталася біля цукрового заводу у місті Чортків близько 14:40.

На лінію 130 надійшов дзвінок про зіткнення двох автомобілів. Три бригади медиків виїхали на місце події. Повідомляється, що 51-річний водій автомобіля Peugeot отримав травми, несумісні із життям. Лікарі констатували його смерть. Пасажир цього автомобіля отримав політравму. Крім того, травни отримали водій та пасажир другої машини марки Infiniti.

"Всіх постраждалих доправили до Чортківської міської лікарні", – розповіла заступник директора Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак.

Facebook — фото Романа Довбенка

Видання пише, що журналісти змогли поспілкуватися з матір’ю пасажирки з Peugeot, Ярославою. Вона розповіла, що її дочка зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані. Зять загинув. Його серце перестало битися ще до приїзду лікарів.

Тернопільська обласна прокуратура повідомила, що розпочала розслідування ДТП зі смертельним наслідком у Чорткові.

На сайті відомства зазначається, що водія INFINITI FX35, який також постраждав у ДТП, затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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