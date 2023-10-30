Смертельная ДТП на Тернопольщине: в аварии винят сына судьи, которого ловили пьяным за рулем

Журналисты смогли пообщаться с матерью потерпевшей пассажирки

В воскресенье, 29 октября, в Черткове Тернопольской области произошла смертельная авария. Виновником, якобы, стал сын судьи Чертковского суда, адвокат Дмитрий Квятковский.

Такую информацию сообщил активист Романа Довбенко. Подробности он написал на своей странице в Facebook. По его данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и стал причиной ДТП.

Facebook - фото Романа Довбенко

Одно из местных изданий подтвердило происшествие. Ссылаясь на собственные источники, автор статьи утверждает, что за рулем действительно находился сын судьи. С ним была его мать.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, авария произошла возле сахарного завода в городе Чортков около 14:40.

На линию 130 поступил звонок о столкновении двух автомобилей. Три бригады медиков выехали на место происшествия. Сообщается, что 51-летний водитель автомобиля Peugeot получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи констатировали его смерть. Пассажир этого автомобиля получил политравму. Кроме того, травны получили водитель и пассажир второй машины марки Infiniti.

"Всех пострадавших доставили в Чортковскую городскую больницу", – рассказала заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Анна Мончак.

Facebook - фото Романа Довбенко

Издание пишет, что журналисты смогли пообщаться с матерью потерпевшей пассажирки из Peugeot, Ярославой. Она рассказа, что ее дочь сейчас находится в реанимации. Она в тяжелом состоянии. Зять погиб. Его сердце перестало биться еще до приезда врачей.

Тернопольская областная прокуратура сообщила, что начала расследование ДТП со смертельным исходом в Чорткове.

На сайте ведомства отмечается, что водитель INFINITI FX35, который также пострадал в ДТП, задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

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