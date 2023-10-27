П'яний депутат на смерть збив велосипедиста: нові подробиці трагедії

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі

На Івано-Франківщині депутат Калуської міської ради Тарас Барнич збив на смерть велосипедиста. Політик верогідно був у стані алкогольного сп’яніння.

Інцидент стався вчора близько 17:00 поблизу села Голин Калуського району Івано-Франківської області. Інформацію про смертельну ДТП поширили українські ЗМІ.

Повідомляється, що на Івано-Франківщині депутат Калуської міської ради Тарас Барнич у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив велосипедиста.

Згідно з інформацією, депутат перебував за кермом автомобіля Volvo. У тому ж напрямку на велосипеді рухався пенсіонер. Барніч збив його з ніг. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Зараз депутата Тараса Барнича затримано. За цим фактом відкрито кримінальну справу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, за номером Тараса Барнича журналістам "Телеграфу" відповів чоловік, тричі перепитав, хто саме телефонує, потім сказав, що він не є власником телефону і про пригоду нічого не знає.

"Вибачте, я не власник телефону, мені просто віддали його, я не можу підтвердити. З ним зараз немає зв'язку. Про пригоду, на жаль, не знаю".

У приймальні міського голови Андрія Найди повідомили, що такої інформації до них не надходило. Про місцезнаходження Барнича їм також нічого не відомо, адже він депутат і у нього вільний графік роботи: "Може, передавали на 102 чи ДСНС, але нам не повідомляли. Вчора було засідання сесії міської ради, він на ньому був. Засідання розпочалося о 10-й годині і тривало приблизно до 14:00-15:00", — сказала жінка, яка представилась "заміною" секретаря.

У Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області нам заявили: "Така ДТП була. На фейсбук-сторінці поліції області ви можете отримати навіть детальну інформацію з фотографіями. (щодо того, що за кермом був Барнич): Ми знаємо, що за кермом був депутат однієї з місцевих рад, а ім'я, прізвище це уже персональні дані, які ми не розголошуємо".

Вказаний вік збігається з віком і мсцем проживання депутата.

Раніше "Телеграф" повідомив у Деснянському районі Києва на в’їзді до міста 22 жовтня машина збила військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. Той від отриманих травм помер. Винуватцем виявився адвокат зі столиці.