Пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста: новые подробности трагедии

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы

В Ивано-Франковской области депутат Калушского городского совета Тарас Барнич сбил насмерть велосипедиста. Политик вероятно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вчера около 17:00 вблизи села Голынь Калушского района Ивано-Франковской области. Информацию о смертельном ДТП распространили украинские СМИ.

Сообщается, что в Ивано-Франковской области депутат Калушского городского совета Тарас Барнич в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил велосипедиста.

Согласно информации, депутат находился за рулем автомобиля Volvo. В том же направлении на велосипеде двигался пенсионер. Барнич сбил его. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас депутат задержан. По этому факту возбуждено уголовное дело. Тарасу Барничу грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что на номер Тараса Барнича журналистам "Телеграфа" ответил мужчина, трижды спросил, кто именно звонит, после чего сказал, что не является владельцем телефона и ничего не знает о случившемся.

"Извините, я не владелец телефона, мне просто отдали, не могу подтвердить. Связи с ним сейчас нет. К сожалению, я не знаю о происшествии".

В приемной городского головы Андрея Найды сообщили, что такой информации не получали. О местонахождении Барнича тоже ничего не знают, потому что он депутат и у него свободный график работы: "Может быть, передали в 102 или ГСЧС, но нам не сообщили. Вчера было заседание горсовета, он там был. Встреча началась в 10 утра и продолжалась примерно до 14:00-15:00", — рассказала женщина, представившаяся "заменой" секретаря.

В Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области нам рассказали: "Было такое ДТП. На странице областной полиции в Facebook можно даже получить подробную информацию с фотографиями. (по поводу того, что за рулем был Барнич): Мы знаем, что за рулем был депутат одного из местных советов, а имя и фамилия – это уже персональные данные, которые мы не разглашаем".

Указанный возраст совпадает с возрастом и местом жительства депутата.

Ранее "Телеграф" сообщил в Деснянском районе Киева на въезде в город 22 октября машина сбила военнослужащего, который нес службу на блокпоста. Тот от полученных травм скончался. Виновником оказался столичный адвокат.