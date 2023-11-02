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Мужчину не задело чудом: на киевском мосту перевернулась легковушка, эпичное видео

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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ДТП на киевском мосту Новость обновлена 02 ноября 2023, 18:46
ДТП на киевском мосту. Фото Патрульная полиция Киева

Патрульные полицейские составили на виновника аварии протокол

На днях на одном из киевских мостов произошло масштабное ДТП. Все транспортные средства получили значительные повреждения, а один из водителей чудом выжил.

О серьезной аварии сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. На месте происшествия работали правоохранители и спасатели.

Известно, что во время движения у автомобиля "ГАЗ" внезапно отпало переднее колесо, которое укатилось за пределы проезжей части. Водитель был вынужден экстренно остановить автомобиль прямо посреди дороги. Мужчина вышел из машины и начал осматривать повреждения.

В этот момент водитель Mitsubishi, который старался избежать столкновения с "ГАЗом" врезался в автомобиль Renault, который ехал по соседней полосе. В результате произошедшего Mitsubishi едва не переехал водителя грузовика и перевернулся.

К счастью, никто не пострадал, однако все транспортные средства получили механические повреждения. На водителя Mitsubishi патрульные полицейские составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее за собой возникновение аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве расстреляли авто адвоката: стало известно его имя (эксклюзивные подробности от "Телеграфа"). Так, в Шевченковском районе Киева неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Range Rover, принадлежащему столичному адвокату. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. На данный момент поисками злоумышленников занимаются правоохранители.

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