Мужчину не задело чудом: на киевском мосту перевернулась легковушка, эпичное видео

Патрульные полицейские составили на виновника аварии протокол

На днях на одном из киевских мостов произошло масштабное ДТП. Все транспортные средства получили значительные повреждения, а один из водителей чудом выжил.

О серьезной аварии сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. На месте происшествия работали правоохранители и спасатели.

Известно, что во время движения у автомобиля "ГАЗ" внезапно отпало переднее колесо, которое укатилось за пределы проезжей части. Водитель был вынужден экстренно остановить автомобиль прямо посреди дороги. Мужчина вышел из машины и начал осматривать повреждения.

В этот момент водитель Mitsubishi, который старался избежать столкновения с "ГАЗом" врезался в автомобиль Renault, который ехал по соседней полосе. В результате произошедшего Mitsubishi едва не переехал водителя грузовика и перевернулся.

К счастью, никто не пострадал, однако все транспортные средства получили механические повреждения. На водителя Mitsubishi патрульные полицейские составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее за собой возникновение аварии.

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