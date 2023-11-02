В Киеве расстреляли авто адвоката: стало известно его имя (эксклюзивные подробности от "Телеграфа")

По данному факту начато уголовное производство

В среду, 1 ноября, Шевченковском районе Киева неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю Range Rover, принадлежащему столичному адвокату. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева. На данный момент поисками злоумышленников занимаются правоохранители.

Известно, что в автомобиль адвоката несколько раз выстрелили неизвестные. К счастью, никто не пострадал, однако злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

По оперативным данным правоохранителей, с места происшествия следственно-оперативная группа изъяла пулю и три гильзы от патронов калибра 9 мм. При этом на лобовом стекле автомобиля силовики обнаружили всего 6 пулевых повреждений и вмятину на капоте. Все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Между тем источники "Телеграфа" среди правоохранителей сообщили, что речь идет об известном адвокате Андрее Цыганкове.

Предварительно полиция установила, что к совершению преступления могут быть причастны двое мужчин. После стрельбы они через арку вышли на улицу Тургеневскую и ушли в неизвестном направлении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователи начали уголовное производство. Круг лиц, причастных к стрельбе по авто адвоката, устанавливается.

Также сообщается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее "Телеграф" сообщал ,что иностранец нанял киллера для бизнесмена из Киева: в дело вмешался Интерпол. Гражданин иностранного государства решил заказать умышленное убийство киевского бизнесмена и завладеть его стоматологическим бизнесом. Для этого он нашел киллера, который за 15 тысяч долларов США согласился ликвидировать "цель".