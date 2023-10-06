Иностранец нанял киллера для бизнесмена из Киева: в дело вмешался Интерпол (фото, видео)

Иностранцу грозит многолетнее тюремное заключение

Гражданин иностранного государства решил заказать умышленное убийство киевского бизнесмена и завладеть его стоматологическим бизнесом. Для этого он нашел киллера, который за 15 тысяч долларов США согласился ликвидировать "цель".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, заказчик начал подыскивать киллера в сентябре 2023 года.

Как оказалось, иностранец сперва планировал ликвидировать владельца стоматологического бизнеса, а затем также заказать убийство его жены, чтобы избавиться от всех возможных наследников. Таким образом он рассчитывал завладеть бизнесом потенциальной жертвы.

Благодаря своевременному реагированию украинских и молдавских правоохранителей жизни потерпевших были спасены, а потенциальный киллер пошел на сотрудничество со следствием. Под контролем полицейских он вел все переговоры с заказчиком. В качестве аванса "киллер" получил 5 тысяч долларов США, а еще 10 тысяч он получил уже после предоставления доказательств убийства.

При содействии Интерпола было спланировано проведение совместной полицейской спецоперации. Чтобы спасти жизнь потерпевшим, правоохранители инсценировали похищение и убийство владельца стоматологического бизнеса, после чего заказчик получил фотографию с "подтверждением" выполнения заказа и перечислил "киллеру" средства.

Иностранного гражданина задержали и на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проведены обыски на территории Одессы и Киева у лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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