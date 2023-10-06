Іноземець найняв кілера для бізнесмена з Києва: у справу втрутився Інтерпол (фото, відео)

Іноземцю загрожує багаторічне ув’язнення

Громадянин іноземної держави вирішив замовити навмисне вбивство київського бізнесмена та заволодіти його стоматологічним бізнесом. Для цього він знайшов кілера, який за 15 тисяч доларів США погодився ліквідувати ціль.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора України. За даними слідства, замовник почав підшукувати кілера у вересні 2023 року.

Як виявилося, іноземець спочатку планував ліквідувати власника стоматологічного бізнесу, а потім також замовити вбивство його дружини, щоб позбавитися всіх можливих спадкоємців. У такий спосіб він розраховував заволодіти бізнесом потенційної жертви.

Завдяки своєчасному реагуванню українських та молдавських правоохоронців життя потерпілих було врятовано, а потенційний кілер пішов на співпрацю зі слідством. Під контролем поліцейських він вів усі переговори із замовником. Як аванс "кілер" отримав 5 тисяч доларів США, а ще 10 тисяч він отримав вже після надання доказів убивства.

За сприяння Інтерполу було сплановано проведення спільної поліцейської спецоперації. Щоб урятувати життя потерпілим, правоохоронці інсценували викрадення та вбивство власника стоматологічного бізнесу, після чого замовник отримав фотографію з "підтвердженням" виконання замовлення та перерахував "кілеру" кошти.

Іноземного громадянина затримали і на даний момент вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також проведено обшуки на території Одеси та Києва у осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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