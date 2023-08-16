Замах на Шефіра та вбивство Шеремета: у Нацполіції прояснили ситуацію у двох гучних справах

Багато деталей не можуть бути повідомлені громадськості через таємниці слідства

Правоохоронці встановили, що у замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра брали участь як мінімум дві особи.

Про це голова Національної поліції Іван Виговський повідомив в інтерв’ю "Цензор.нет".

"Це кримінальне провадження теж зараз перебуває на стадії досудового розслідування, є низка версій, там було зроблено величезний обсяг роботи. І навіть кілька можливих виконавців розроблялися в умовах пенітенціарних закладів, куди вони потрапили за інші злочини вже після замаху на вбивство Шефіра", — сказав він.

За словами Виговського, виконавців злочину було щонайменше двоє. Однак на цей момент підозри ще нікому не було пред’явлено.

Також глава Нацполіції наголосив, що цей інцидент не був спробою залякування, а Сергія Шефіра справді хотіли вбити.

Слідство розглядає версію, згідно з якою може бути причетна до цього замаху росія. Однак таємниця слідства не дає змоги розголошувати більш детальну інформацію.

Також Виговський прокоментував ще одну гучну справу — вбивство журналіста Павла Шеремета, з якого минуло вже сім років.

"У нас на сьогодні є виділене провадження з цього основного щодо замовників злочину та певні заходи щодо замовників злочину проводяться. Нещодавно було заслуховування, але розповісти подробиці не маю права через таємниці слідства", — зазначив голова НП.

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Він додав, що білоруського спецпризначенця Макара, який заявляв, що до цього можуть бути причетні спецслужби Білорусі, допитували. Наразі тривають певні слідчі процесуальні дії. Однак поки що підтвердити факт того, що там є білоруський слід, Виговський не може.

"Я вважаю, що там не обійшлося без участі спецслужб, але підтвердити чи спростувати це зможе згодом лише слідство", — резюмував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня 2021 року приблизно на виїзді з Києва поблизу села Лісники на Новообухівській трасі невідомі обстріляли з автоматичної зброї машину Сергія Шефіра. Політик не постраждав, а водій отримав три кулі. Його госпіталізували. Усього було випущено 18 куль, 10 з яких влучили в авто.

Також ми повідомляли, що 20 липня 2016 року в Києві було підірвано автомобіль, у якому перебував Павло Шеремет — російський, білоруський та український тележурналіст. Попередньо вибухівку було встановлено під днищем машини.