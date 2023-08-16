Покушение на Шефира и убийство Шеремета: в Нацполиции прояснили ситуацию по двум громким делам

Многие детали не могут быть сообщены общественности из-за тайны следствия

Правоохранители установили, что в покушении на первого помощника президента Сергея Шефира принимали участие как минимум два человека.

Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил в интервью изданию "Цензор.нет".

"Это уголовное производство тоже сейчас находится на стадии досудебного расследования, есть ряд версий, там был проделан огромный объем работы. И даже несколько возможных исполнителей разрабатывались в условиях пенитенциарных заведений, куда они попали за другие преступления уже после покушения на убийство Шефира", — сказал он.

По словам Выговского, исполнителей преступления было минимум двое. Однако на этот момент подозрения еще никому не были предъявлены.

Также глава Нацполиции подчеркнул, что этот инцидент не был попыткой запугивания, а Сергея Шефира действительно хотели убить.

Следствие рассматривает версию, согласно которой к этому покушению можем быть причастна россия. Однако тайна следствия не позволяет разглашать более детальную информацию.

Также Выговский прокомментировал еще одно громкое дело — убийство журналиста Павла Шеремета, с момента которого прошло уже семь лет.

"У нас на сегодняшний день есть выделенное производство по этому основному относительно заказчиков преступлению и определенные мероприятия в отношении заказчиков преступления проводятся. Недавно было заслушивание, но рассказать подробности не имею права из-за тайны следствия", — отметил глава НП.

Он добавил, что белорусского спецназовца Макара, который заявлял, что к этому могут быть причастны спецслужбы республики Беларусь, допрашивали. Сейчас продолжаются определенные следственные процессуальные действия. Однако пока подтвердить факт того, что там есть белорусский след, Выговский не может.

"Я считаю, что там не обошлось без участия спецслужб, но подтвердить или опровергнуть это сможет со временем только следствие", — резюмировал собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября 2021 года примерно на выезде из Киева близ села Лесники на Новообуховской трассе неизвестные обстреляли из автоматического оружия машину Сергея Шефира. Политик не пострадал, а водитель получил три пули. Его госпитализировали. Всего было выпущено 18 пуль, 10 из которых попали в авто.

Также мы сообщали, что 20 июля 2016 года в Киеве был подорван автомобиль, в котором находился Павел Шеремет — российский, белорусский и украинский тележурналист. Предварительно, взрывчатка была установлена под днищем машины.