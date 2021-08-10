Скачать
Вторник, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Рюкзак за 3 тысячи и спортивный костюм за 20: сколько стоит одеть первоклассника в люкс
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
Цена на электроэнергию для потребителей уменьшится - почему это плохо
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
"Гречневый" кризис: стоит ли украинцам ожидать роста цен на крупу?
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Обвиненная в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко вернулась за операционный стол (фото)

Обвиненная в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко вернулась за операционный стол (фото)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фейсбук

Ранее обвиненная в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета детский врач Юлия Кузьменко снова смогла вернуться к профессиональной деятельности в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает "Free Dr Kuzmenko".

Юлия Кузьменко

Кузьменко боролась за детские жизни на протяжении 17 лет, но в декабре 2019 года была вынуждена прервать свою медицинскую практику из-за обвинения в причастности к "делу Шеремета".

Таким образом Юлия без 4 месяцев 2 года находилась сначала за решеткой, а потом под круглосуточным домашним арестом, поэтому не могла работать по профессии и спасать жизни детей с пороком сердца.

Юлия Кузьменко

Спустя долгое время, 10 августа 2021 года, Кузьменко снова смогла вернуться к своей работе. Пока что не в статусе оперирующего хирурга, но после выяснения всех юридических вопросов это может произойти.

Юлия Кузьменко

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле 2021 года обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи.

Напоминаем, что 6 августа фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о подозрениях, что за ней следят.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 500

Все по теме:

Операции, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, Детский врач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В возрасте 44 лет скончался украинский экс-нардеп
02 Неподалеку от границы Донбасса 15-летняя девочка била, раздевала и насиловала сверстницу с инвалидностью (видео)
03 ВОЗ бьет тревогу из-за гибели пациента от вируса, от которого пока нет лекарств
04 Украинские ветераны взбесили пропагандистов Путина, постелив "флаг" боевиков вместо коврика (фото)
05 Всплыли сложности с завезенными в Украину вакцинами от COVAX
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Белорусского дипломата в Киеве вызвали &quot;на ковер&quot; после одиозных высказываний Лукашенко
Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко
&quot;Перспективы&quot; и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для &quot;ЛНР&quot;
"Перспективы" и 30 тысяч рублей: СБУ обнародовала запись, как агент РФ вербует людей для "ЛНР"
&quot;Настоящие хитяры&quot;: Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
"Настоящие хитяры": Андре Тан рассказал, что носить этой осенью и зимой
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь