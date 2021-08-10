Обвиненная в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко вернулась за операционный стол (фото)

Ранее обвиненная в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета детский врач Юлия Кузьменко снова смогла вернуться к профессиональной деятельности в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает "Free Dr Kuzmenko".

Кузьменко боролась за детские жизни на протяжении 17 лет, но в декабре 2019 года была вынуждена прервать свою медицинскую практику из-за обвинения в причастности к "делу Шеремета".

Таким образом Юлия без 4 месяцев 2 года находилась сначала за решеткой, а потом под круглосуточным домашним арестом, поэтому не могла работать по профессии и спасать жизни детей с пороком сердца.

Спустя долгое время, 10 августа 2021 года, Кузьменко снова смогла вернуться к своей работе. Пока что не в статусе оперирующего хирурга, но после выяснения всех юридических вопросов это может произойти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле 2021 года обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи.

Напоминаем, что 6 августа фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о подозрениях, что за ней следят.