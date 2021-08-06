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Фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней следят

Фигурантка дела об убийстве Шеремета Яна Дугарь подозревает, что за ней следят
20:30 Сегодня Телеграф Фейсбук

Военная медсестра Яна Дугарь, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подозревает, что за ней ведется наблюдение. По ее словам, это началась в период, когда исчез и впоследствии был убит глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов.

Об этом Дугарь сообщила в пятницу, 6 августа, на странице в Facebook.

Свой пост она начала со слов "мысли и переживания".

"В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен председатель Белорусского дома в Украине - Виталий Шишов!" - пишет Дугарь.

По словам медсестры, параллельно с ней начали происходить странные события.

К примеру, она начала "опять замечать на себе глаза".

Кроме того, в доме Дугарь в разных комнатах и даже на втором этаже срабатывает сигнализация.

По ее словам, также приходят "видеосообщения о том, как за ней следят" и "под домом есть чужие".

Медсестра считает, что таким образом ее хотят запугать и оказать влияние на психологическое состояние.

"У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и имею большие планы на будущее!"- заявляет Дугарь.

Также она напомнила об Андрее Антоненко, который с 2019 года был под стражей по подозрению в подготовке убийства украинского журналиста Павла Шеремета, и только в апреле 2021 года вышел на свободу.

"Я прекрасно помню письма Андрея Антоненко из СИЗО, об угрозе его жизни, которые оказались не беспочвенными! Поэтому есть основания полагать, что может быть давление на нас троих теми, кто действительно знает причастных к убийству Шеремета, или имеет отношение к этому!" - заявляет о своих подозрениях Дугарь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Слежка, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Виталий Шишов.
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