Укр

С обвиняемого по делу Шеремета сняли электронный браслет

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Андрей Антоненко избавился от электронного браслета
Андрей Антоненко избавился от электронного браслета

Антоненко, Кузьменко и Дугарь останутся под ночным домашним арестом еще на два месяца.

Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Ему придется оставаться под ночным домашним арестом до 24 февраля, однако с него сняли отслеживающее устройство.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил домашний арест в период с 23:00 до 6:00 еще на два месяца. При этом адвокат Антоненко Дмитрий Курговой позже указал, что суд разрешил снять с его подзащитного средство контроля и изменил ему место отбывания наказания, поскольку тот переехал на другое место жительства.

Кроме того суд продлил меру пресечения для других подозреваемых по этому делу Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, они тоже будут пребывать под ночным домашним арестом до 24 февраля.

Как сообщалось ранее, 20 июля 2016 года в Киеве произошел подрыв автомобиля бывшего руководителя издания "Украинской правды" Алены Притулы, сама она в тот момент не находилась в автомобиле. Однако в салоне в тот момент находился Павел Шеремет, спасти его врачам не удалось.

12 декабря 2019 года следствие объявило подозрение в убийстве журналиста врачу Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко. Подозреваемые своей вины не признали, а прямых улик следствие так и не привело.

Сам судебный процесс сопровождался масштабными протестными акциями.

Спустя год, проведенный под стражей всем троим изменили меру пресечения на домашний арест, после чего их выпустили из СИЗО.

В начале 2021 года в сети появилась информация о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен белорусский КГБ и Александр Лукашенко.

Напомним, что Антоненко 11 сентября 2021 года узаконил отношения по церковному канону со своей женой Светланой.

Теги:
#Суд #Павел Шеремет #Андрей Антоненко
СНБО
Украина
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СНБО
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Категория
Польша заявила о намерении построить заграждение на границе с украинским государством
В Польше задумались о строительстве забора на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дата публикации
Категория
Эксперты высказали ряд претензий к политике Офиса президента Украины
"Пока не пострадал ни один топ-коррупционер и этому есть конкретная причина": каким для Украины был 2021 год
Дата публикации
Категория
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти
"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)