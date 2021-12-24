С обвиняемого по делу Шеремета сняли электронный браслет

Антоненко, Кузьменко и Дугарь останутся под ночным домашним арестом еще на два месяца.

Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Ему придется оставаться под ночным домашним арестом до 24 февраля, однако с него сняли отслеживающее устройство.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил домашний арест в период с 23:00 до 6:00 еще на два месяца. При этом адвокат Антоненко Дмитрий Курговой позже указал, что суд разрешил снять с его подзащитного средство контроля и изменил ему место отбывания наказания, поскольку тот переехал на другое место жительства.

Кроме того суд продлил меру пресечения для других подозреваемых по этому делу Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, они тоже будут пребывать под ночным домашним арестом до 24 февраля.

Как сообщалось ранее, 20 июля 2016 года в Киеве произошел подрыв автомобиля бывшего руководителя издания "Украинской правды" Алены Притулы, сама она в тот момент не находилась в автомобиле. Однако в салоне в тот момент находился Павел Шеремет, спасти его врачам не удалось.

12 декабря 2019 года следствие объявило подозрение в убийстве журналиста врачу Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко. Подозреваемые своей вины не признали, а прямых улик следствие так и не привело.

Сам судебный процесс сопровождался масштабными протестными акциями.

Спустя год, проведенный под стражей всем троим изменили меру пресечения на домашний арест, после чего их выпустили из СИЗО.

В начале 2021 года в сети появилась информация о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен белорусский КГБ и Александр Лукашенко.

Напомним, что Антоненко 11 сентября 2021 года узаконил отношения по церковному канону со своей женой Светланой.