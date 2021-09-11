Riffmaster обвенчался с женой в Михайловском соборе (фото)

Пара обвенчалась спустя многие года брака.

Торжество любви — Андрей Антоненко, которого в апреле освободили из-под стражи, узаконил отношения по церковному канону со своей женой Светланой.

Об этом написала Соломия Бобровская в Facebook.

Для того чтобы провести таинство венчания в Михайловском соборе, Антоненко получил специальное разрешение. Он находится под домашним арестом круглосуточно.

Пара отметила, что переживает "вторую любовь" и поэтому обвенчались после пятнадцатилетней жизни в браке.

Венчание Андрея Антоненко и его жены Светланы Светлана и Андрей Антоненко

(Фото: Watchers.Media)

Паре желают долгих лет совместной жизни и еще детей, к уже имеющимся двум.

Напомним, что Андрей Антоненко, известный как Riffmaster является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Ранее "Телеграф" писал, что убийцы так и не были найдены даже спустя пять лет после взрыва. Подозреваемых трое — кроме Антоненко, ими стали Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. Последняя — хирург, которая спустя много лет смогла вернуться к медицинской практике.

Отметим, что они свою вину не признают, а процесс сопровождают митинги и акции протеста. В причастность Антоненко, Кузьменко и Дугарь не верят многие публичные люди.