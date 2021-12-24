З обвинуваченого у справі Шеремета зняли електронний браслет

Антоненко, Кузьменко та Дугарь залишаться під нічним домашнім арештом ще на два місяці.

Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Йому доведеться залишатися під нічним домашнім арештом до 24 лютого, проте з нього зняли пристрій.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурорів та продовжив домашній арешт у період з 23:00 до 6:00 ще на два місяці. При цьому адвокат Антоненко Дмитро Курговий пізніше зазначив, що суд дозволив зняти з його підзахисного засіб контролю та змінив йому місце відбування покарання, оскільки той переїхав на інше місце проживання.

Крім того, суд продовжив запобіжний захід для інших підозрюваних у цій справі Яни Дугарь та Юлії Кузьменко, вони теж будуть перебувати під нічним домашнім арештом до 24 лютого.

Як повідомлялося раніше, 20 липня 2016 року у Києві стався підрив автомобіля колишнього керівника видання "Української правди" Олени Прітули, сама вона на той момент не знаходилася в автомобілі. Однак у салоні на той момент був Павло Шеремет, врятувати його лікарям не вдалося.

12 грудня 2019 року слідство оголосило підозру у вбивстві журналіста лікарю Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь та ветерану АТО Андрію Антоненку. Підозрювані своєї провини не визнали, а прямих доказів слідство так і не спричинило.

Сам судовий процес супроводжувався масштабними акціями протесту.

Через рік, проведений під вартою всім трьом, змінили запобіжний захід на домашній арешт, після чого їх випустили з СІЗО.

На початку 2021 року в мережі з’явилася інформація про те, що до вбивства журналіста Павла Шеремета може бути причетний білоруський КДБ та Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що Антоненко 11 вересня 2021 року узаконив стосунки за церковним каноном зі своєю дружиною Світланою.