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Riffmaster обвінчався з дружиною в Михайлівському соборі (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
90
Кадр з торжества. Новина оновлена 11 вересня 2021, 09:21
Кадр з торжества.

Пара обвінчалася через багато років шлюбу.

Торжество кохання — Андрій Антоненко, якого в квітні звільнили з-під варти, узаконив відносини по церковному канону зі своєю дружиною Світланою.

Про це написала Соломія Бобровська в Facebook.

Для того, щоб провести таїнство вінчання в Михайлівському соборі, Антоненко отримав спеціальний дозвіл. Він перебуває під домашнім арештом цілодобово.

Пара зазначила, що переживає "другу любов" і тому обвінчалися після п’ятнадцятирічного життя в шлюбі.

Вінчання Андрія Антоненко і його дружини Світлани
Вінчання Андрія Антоненко і його дружини Світлани
Світлана та Андрій Антоненко
Світлана та Андрій Антоненко

(Фото: Watchers.Media)

Паре бажають довгих років спільного життя і ще дітей, до вже наявних двох.

Нагадаємо, що Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster є одним з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Раніше "Телеграф" писав, що вбивці так і не були знайдені навіть через п’ять років після вибуху. Підозрюваних троє — крім Антоненко, ними стали Яна Дугарь і Юлія Кузьменко. Остання — хірург, яка через багато років змогла повернутися до медичної практики.

Відзначимо, що вони свою провину не визнають, а процес супроводжують мітинги та акції протесту. В причетність Антоненко, Кузьменко і Дугарь не вірять багато публічних людей.

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