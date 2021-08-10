Обвинувачена у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко повернулася за операційний стіл (фото)

Раніше звинувачена в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета дитячий лікар Юлія Кузьменко знову змогла повернутися до професійної діяльності в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє "Free Dr Kuzmenko".

Кузьменко боролася за дитячі життя протягом 17 років, але в грудні 2019 року вона була змушена перервати свою медичну практику через звинувачення в причетності до "справи Шеремета".

Таким чином Юлія без 4 місяців 2 роки перебувала спочатку за ґратами, а потім на цілодобовому домашній арешт, тому не могла працювати за професією і рятувати життя дітей з вадами серця.



Через довгий час 10 серпня 2021 року Юлія Кузьменко знову змогла повернутися до своєї роботи. Поки що не в статусі хірурга, але після з'ясування всіх юридичних питань це може статися.



Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні 2021 року обвинуваченого у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка випустили з-під варти.

Нагадуємо, що 6 серпня фігурантка справи про вбивство Шеремета Яна Дугар заявила про підозри, що за нею стежать.