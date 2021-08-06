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П'ятниця, 06.08.2021
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Фігурантка справи про вбивство Шеремета Яна Дугарь підозрює, що за нею стежать

Фігурантка справи про вбивство Шеремета Яна Дугарь підозрює, що за нею стежать
Оновлено 20:39 Сьогодні Телеграф Фейсбук

Військова медсестра Яна Дугарь, яка фігурує в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, підозрює, що за нею постійно стежать. За її словами, це почалося в період, коли зник і згодом був убитий голова "Білоруського будинку в Україні" Віталій Шишов.

Про це Дугарь повідомила в п'ятницю, 6 серпня, на сторінці в Facebook.

Свій пост вона почала зі слів "думки та переживання".

"Останнім часом в країні відбувається ряд подій, одне з них - повішений голова Білоруського будинку в Україні - Віталій Шишов!" - пише Дугарь.

За словами медсестри, паралельно з нею почали відбуватися дивні події.

Наприклад, вона почала "знову помічати на собі очі".

Крім того, в будинку Дугарь у різних кімнатах і навіть на другому поверсі спрацьовує сигналізація.

За її словами, також приходять "відеоповідомлення про те, як за нею стежать" і "під будинком є чужі".

Медсестра вважає, що таким чином її хочуть залякати і вплинути на психологічний стан.

"У мене немає депресії! Ні думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє!" - заявляє Дугарь.

Також вона нагадала про Андрія Антоненка, який з 2019 року був під вартою за підозрою у підготовці вбивства українського журналіста Павла Шеремета, і тільки у квітні 2021 року вийшов на свободу.

"Я прекрасно пам'ятаю листи Андрія Антоненка із СІЗО, про загрозу його життю, які виявилися не безпідставними! Тому варто вважати, що може бути тиск на нас трьох тими, хто дійсно знає причетних до вбивства Шеремета, або має відношення до цього!" - заявляє про свої підозри Дугарь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко міг «замовити» вбивство Шеремета: прослуховування ексглави КДБ Білорусі потрапила в мережу.

Також нагадуємо, як оприлюднені аудіозаписи вплинули на підозрюваних у вбивстві Шеремета Андрія Антоненкоа, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 33

Все по темі:

Павло Шеремет, Яна Дугарь, Слідкування, Віталій Шишов.
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