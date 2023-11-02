У Києві розстріляли авто адвоката: стало відоме його ім’я (ексклюзивні подробиці від "Телеграфа")

За цим фактом розпочато кримінальне провадження

У середу, 1 листопада, Шевченківському районі Києва невідомі зробили кілька пострілів автомобілем Range Rover, що належить столичному адвокату. З місця події було вилучено речові докази.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва. Наразі пошуками зловмисників займаються правоохоронці.

Відомо, що у автомобіль адвоката кілька разів вистрілили невідомі. На щастя, ніхто не постраждав, проте зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.

За оперативними даними правоохоронців, з місця події слідчо-оперативна група вилучила кулю та три гільзи від патронів калібру 9 мм. При цьому на лобовому склі автомобіля силовики виявили всього 6 кульових пошкоджень та вм’ятину на капоті. Усі вилучені речові докази направили на експертизу.

Тим часом джерела "Телеграфа" серед правоохоронців повідомили, що йдеться про відомого адвоката Андрія Циганкова.

Попередньо поліція встановила, що що до скоєння злочину можуть бути причетними двоє чоловіків. Після стрілянини вони через арку вийшли на вулицю Тургенівську та пішли у невідомому напрямку.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Коло осіб, причетних до стрільби з авто адвоката, встановлюється.

Також повідомляється, що відомості щодо цього факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

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