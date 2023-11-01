Ездить быстро в Киеве больше нельзя: какая теперь максимально допустимая скорость

На участках, где ранее была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировали знаки ограничения скорости "80"

С 1 ноября в Киеве был введен единый скоростной режим. Теперь скорость движения по городу предусмотрена в пределах 50 км/ч, за исключением тех участков, где разрешенная скорость ниже.

На тех участках дороги, где ранее разрешенная скорость была 80 км/ч, знаки ограничения скорости "80" уже демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим – скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже", — говорится сообщении КГГА.

Отмечается, что ранее было выделено 10 участков дороги в столице, где с 1 апреля по 31 октября текущего года разрешенная скорость была 80 км/ч. Речь идет о следующих участках:

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 26 октября в столице была возобновлена работа троллейбуса №38, а также автобусов №62 и №25. Они будут курсировать по своим обычным маршрутам.