В Киеве возобновили движение под мостом, на котором обвалились балки (фото)
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Автомобили свободно курсируют по всем полосам под мостовым пространством
Во вторник, 31 октября, возобновилось движение под Дегтяревским мостом, пролеты которого рухнули в сентябре этого года во время реконструкции. На данный момент подрядная организация завершила монтаж 28 балок и это позволило возобновить движение под мостом.
Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Так, Дегтяревский мост располагается в Шевченковском районе столицы на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко.
На данный момент, под мостом возобновилось активное движение только для автотранспорта — пешеходы здесь пока ходить не могут. Тротуары под мостом огородили сигнальными лентами, так как коммунальщики еще не успели положить асфальт.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 30 сентября текущего года, во время ремонта Дегтяревского моста рухнуло сразу несколько пролетов. В КГГА отметили, что во время обрушения никто не пострадал, а виновными в произошедшем оказались подрядчики.
Также отмечается, что устранение всех последствий чрезвычайной ситуацией осуществлялось за счет подрядной организации. Стоимость реконструкции не увеличилась.
В прокуратуре по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской было открыто дело и начато досудебное расследование.
Как известно, в июле 2023 года на Дегтяревском путепроводе начали масштабное строительство нового моста. Согласно планам, его ширина должна была возрасти с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортные тротуары.
В рамках реконструкции Дегтяревский мост планировали полностью заменить. Ожидалось, что путепровод будут ремонтировать в составе транспортной развязки, а на мосту полностью разберут опоры, прогоны и фундаменты. На данный момент реконструкция продолжается.