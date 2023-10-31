В Киеве возобновили движение под мостом, на котором обвалились балки (фото)

Автомобили свободно курсируют по всем полосам под мостовым пространством

Во вторник, 31 октября, возобновилось движение под Дегтяревским мостом, пролеты которого рухнули в сентябре этого года во время реконструкции. На данный момент подрядная организация завершила монтаж 28 балок и это позволило возобновить движение под мостом.

Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Так, Дегтяревский мост располагается в Шевченковском районе столицы на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко.

Месторасположение моста

На данный момент, под мостом возобновилось активное движение только для автотранспорта — пешеходы здесь пока ходить не могут. Тротуары под мостом огородили сигнальными лентами, так как коммунальщики еще не успели положить асфальт.

Движение под мостом восстановлено

Движение под мостом восстановлено

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 30 сентября текущего года, во время ремонта Дегтяревского моста рухнуло сразу несколько пролетов. В КГГА отметили, что во время обрушения никто не пострадал, а виновными в произошедшем оказались подрядчики.

Также отмечается, что устранение всех последствий чрезвычайной ситуацией осуществлялось за счет подрядной организации. Стоимость реконструкции не увеличилась.

В прокуратуре по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской было открыто дело и начато досудебное расследование.

Фото рухнувшего пролета

Как известно, в июле 2023 года на Дегтяревском путепроводе начали масштабное строительство нового моста. Согласно планам, его ширина должна была возрасти с 28 до 40 метров, что позволило бы обустроить велосипедные дорожки и комфортные тротуары.

В рамках реконструкции Дегтяревский мост планировали полностью заменить. Ожидалось, что путепровод будут ремонтировать в составе транспортной развязки, а на мосту полностью разберут опоры, прогоны и фундаменты. На данный момент реконструкция продолжается.